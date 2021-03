Knud er sur: Han får bøde mens kommuner går fri

Knud Jeppesen haler en hvid A4-side ud af sin mappe og rækker den frem.

- Den kom i min e-boks i går, siger han.

Bødeforlæg, står der øverst på siden under politiets logo.

Den kommer ikke uventet, for ja, Knud Jeppesen har overtrådt bekendtgørelse nr. 1008 af 2. juli 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning.

Landmanden fra Jelling har indberettet sit gødningsregnskab for sent og overset en rykker i e-Boks.

- Og så falder hammeren, konstaterer han.

Det koster 2.000 kroner.

- Mine fejl ryger direkte til politiet

Bøden er helt i orden. Det er Knud Jeppesen på det rene med.

Men han er sur over, at han – og mange andre landmænd og virksomhedsejere – skal betale ved kasse ét for en – i hans optik – mindre forseelse, som, han ikke mener, påvirker miljøet, mens kommuner – uden kontrol eller straf – i årevis kan lave fejl i deres indberetninger af, hvor meget næringsstof, der er i det spildevand, de sender udenom renseanlæggene og ud i vandløbene, når det regner kraftigt.

- Når jeg laver en fejl, så går den direkte til politiet, når jeg ikke reagerer første gang. Men kommunerne kan sagtens lave fejl fem år i træk, og de kan indberette forkert, uden det bliver straffet.

Knud Jeppesens talestrøm er ustoppelig. Han er tydeligvis sur helt ind i marven over den forskelsbehandling, han mener, han og hans kolleger bliver udsat for:

- Hvis kommunerne ikke indberetter de rigtige tal for, hvor meget opblandet regn- og kloakvand, hvor meget kvælstof, fosfor og så videre, der løber ud i vandløbene, når kloakkerne løber over, så betyder det faktisk noget for miljøet. Når jeg indberetter for sent og overser en rykker, så er det bare tal på papir.