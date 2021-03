Direktør vil have afgifter på urenset spildevand

Direktøren for DANVA, Carl-Emil Larsen, ser gerne, at loven bliver ændret, så kommuner og spildevandsselskaber bliver nødt til at gøre noget ved overløb. Han mener, at kommunerne burde betale afgift for det overløbsvand, der sendes udenom renseanlæggene.