Byrådsmedlem efter spildevandsafsløring: - Min tillid til forvaltningen har lidt et alvorligt knæk

- Et alvorligt problem

En af årsagerne til politikerens harme er, at en af de medvirkende i TV SYDs indslag netop kritiserede byrådet i Vejen Kommune for ikke at have gjort noget ved problemet. Men Martin Boye føler ikke, at han kunne have gjort mere.

- Jeg har både krav på og er dybt afhængig af at få en sandfærdig information fra forvaltningen, fordi det er forudsætningen for, at jeg kan rejse noget politisk. Og hvis jeg ikke kan regne med den bistand, som jeg har krav på som folkevalgt, så synes jeg, vi har et alvorligt problem. Enten har man talt usandt, eller også har man svaret mig uden at vide, hvordan virkeligheden forholdt sig. Og jeg håber, at det er det sidste, der er tilfældet.