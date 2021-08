Den lange rejse er begyndt: Storkeparret Connie og Clyde er smuttet

Stadig storke i Danmark

Der er fortsat storkeunger i to reder i Sønderjylland.

I Broderup øver de fire unger sig flittigt i at flyve. I Rens, hvor Annika og magen Anton ligger, er to af ungerne begyndt at flyve. Her mangler nu kun en at lette fra reden første gang. Alle syv unger er sent klækket, så de har travlt med at udvikle flyvefærdigheder:

- De skal afsted, før efteråret for alvor sætter ind. Jeg vil tro, de alle begynder deres flyvning til et vinterhi om en cirka 14 dage, siger Jess Frederiksen

Tre af ungerne i de to reder har fået sat en GPS-tracker på sig. De kan alle følges på Animal Tracker. Hanstorken Christian fra reden i Rens har GPS-nummeret 8715. I Broderup har hannen Findus GPS-nummeret 8710 og hunnen Simba 8711.

Også storkeparrene i Rens og Broderup vil komme tilbage til deres respektive reder til foråret 2022.