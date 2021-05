Første storkeunge i Smedager ser dagens lys

Rammer dato

Det første af redens æg blev lagt den 9. april. De efterfølgende otte dage kom yderligere fire æg til.

For tre uger siden spåede formanden i foreningen storkene.dk, Jess Frederiksen netop om Kristi himmelfartsdagene, som værende et oplagt tidspunkt for de første æg at klække.

- Omkring 14.-15. maj kan vi forhåbentlig se den første unge i reden, sagde han dengang til TV SYD.

Følg med i storkereden her.