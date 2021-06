Storkeungerne er nu ringmærket, vejet og målt

Gps til de stærkeste vinger

Der er indkøbt fire gps'er til storkeunger i år. En af dem skal forhåbentligt sidde på én af de to unger i storkereden i Smedager.

Da der er en risiko for, at ungerne vil true med at flyve ud af reden, når der skal sættes gps på, bliver de ringmærket først, så man er sikker på at have data på dem.

- Der kommer en tysk ekspert op om et par uger, og han siger, at det er en sikker metode, når der skal gps på, men man ved aldrig, siger Hans Skov, der derfor har gennemført ringmærkningen i dag.

Derfor er det heller ikke sikkert, at ungerne får gps'en på.

- Man kan risikere, at de flyver af reden når de er syv uger, og der tænker vi mere på storkene end gps’en. Så er det bedre at lade være, siger han.