Dobbelt glæde i Smedager: Endnu et æg og lunere vejr på vej

Søndag aften kom endnu et storkehåb til reden i Smedager.

Omkring klokken 20.50 lå det femte æg af hunstorken Connie. Det er to dage, efter at det fjerde æg blev lagt.

- Nu må vi se, om der kommer et sjette æg. Det kan godt tænkes, men hvis ikke vi ser endnu et i løbet af de næste 3-4 dage, så bliver det her nok årets rede, siger storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk.

Lunere vejr er den bedste begyndelse

Udover endnu et æg i reden, er der også godt nok til storkene i Smedager med et lunere vejr. For det kan få stor betydning for rugningsprocessen.

- Storkene behøver ikke lægge så konstant på æggene, fordi det er nemmere at holde æggenes temperatur på 38 grader, siger Mogens Lange.

Det lunere vejr betyder også mere insektliv, hvilket gør det nemmere for Connie og Clyde at finde mad til sig selv og de kommende storkeunger.

- Det er det allerbedste, der kan ske for storkeunger, det er, at det er lunt og godt, siger Mogens Lange.