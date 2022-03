Op mod 30 nye vandhuller skal sikre storkes overlevelse

Drømmen er op mod 30 nye vandhuller

Men hvis man tror, det giver de frivillige i foreningen storkene.dk flere fridage, så kan man godt tro om igen. På weekendens netop afholdte generalforsamling besluttede medlemmerne nemlig, at det nu er tid til at arbejde for at lave en masse nye vandhuller på en cirka 20 kilometer lang strækning mellem Kliplev og Lægan syd for Tønder.

- Vi drømmer om, at vi kan lave mellem 20 og 30 nye vandhuller i området. Vandhuller, som vil blive fulde af liv med padder og frøer, der er storkenes ynglingsføde, forklarer storkeeksperten.



Foreningen kontakter nu Jesper Toft fra Ravnholdt Consult, der er ekspert i rådgivning indenfor natur og landskab. Han skal være med til at sikre, at nye vandhuller anlægges steder, hvor det giver mening, og hvor man kan forvente, at det vil gavne naturen og dermed storkene.

- Det er et stort arbejde, vi nu går i gang med. Men for os er det vigtigt, at hjælpe naturen og dermed storkene, så de lettere finder føde - noget der også vil gavne andre fugle og dyr. Det er vores ambition, siger Mogens Lange.

24 vandhuller omkring Smedager giver liv og næring

Måske husker du, at foreningen tidligere har arbejdet med at anlægge vandhuller omkring Smedager. Et af dem kan du se fra storkekameraet.



- Vi fik i løbet af 2019 og 2020 lavet 24 paddehuller, fordi velvillige lodsejere lod os benytte noget af deres jord at til at gøre det på. Siden har vi hvert forår talt haletudseæg, for at se hvordan det står til, og det går rigtig fint de fleste af stederne. Der kommer mere og mere liv i paddehullerne og dermed flere fødeemner til storke og andre fugle og dyr, og det er jo hele formålet med dem.

- Faktisk er paddehullet ved reden i Smedager nok det vandhul, der er mindst liv i. Men vi håber, at over tid vil der også komme mere liv der. Storkene benytter det i hvert fald til at drikke af samt til at bade i, fortæller Mogens Lange.