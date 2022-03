Stork spottet i 'Annikas rede': Ekspert forudser opgør

Først og fremmest mener landmanden, der bor ved reden i Rens, at storken bevæger sig fra og til reden, og det er et tegn på, at den ikke endnu føler sig tryg i reden, som Annika ville, efter at hun tidligere har boet i reden.

Derudover er det for tidligt på sæsonen for Annikas ankomst, da hun er en del af østtrækkerne, der på nuværende tidspunkt befinder sig i Balkanområdet på vej herop. Den nye stork skulle angiveligt allerede have boet i reden i op til ti dage, og derfor vil det være 'urealistisk tidligt', forklarer storkeeksperten.