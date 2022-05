Sidste æg er klækket i Smedager - nu er der fire unger i reden

Det er nu vejret, mængden af føde og forældrenes evne til at fordele maden, som bliver afgørende for storkeungernes overlevelse.

- Nu er det virkelig vigtigt, at maden bliver lagt det rigtige sted i reden, så de mindste også får noget at spise. De største unger er forslugne og viser ingen hensyn til de mindre søskende, siger Mogens Lange.

Storkestatus i Sønderjylland

Det er lidt et tumultår, når det gælder storkepar i Sønderjylland, forklarer Mogens Lange.

Flere par er flyttet rundt mellem rederne, og parret i Broderup er helt væk. Storkeparret blev for nogle dage siden så skræmte, at de forlod både æg og rede.

- Vi har fået fortalt af en nabo til reden, at han så en flok nilgæs skræmme parret væk, så de forlod reden, hvor de lå på æg. Efter nogle timer fløj storkene og er ikke set siden, forklarer en ærgerlig Mogens Lange.

I Jejsing ligger Annika og Alfred på æg, og det samme gør et ungt par i Rens. I begge reder forventes æggene at klække mellem den 25. - 27. maj.



Parret fra Øster Vedsted ved Ribe flakser lidt rundt.

- Vi ved slet ikke, om de bliver i området. De ligger helt sikkert ikke på æg, for de flytter rundt mellem forskellige reder i området.

Mogens Lange forventer ikke flere storkepar i denne ynglesæson.

- Der er en gylden regel om, at efter den 10. maj så begynder et storkepar ikke at yngle. Det bliver simpelthen for sent at få unger på vingerne efter den dato, siger Mogens Lange.