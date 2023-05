Årets to første storkeæg er klækket i Smedager

Godt vejr til storkeunger

Vejret spiller en afgørende faktor for, hvor godt ungerne kommer fra start. Ideelt set skal vejret gerne være lunt og fugtigt, så der er rig mulighed for forældrene til at samle regnorme ind til ungerne. Regnorme er ungernes vigtigste føde i de første uger af deres liv.

- Det helt afgørende er, at de voksne kan skaffe mad nok. Det er små byttedyr som regnorme, insekter og snegle. Vejret ser ud til at være optimalt både lunt og fugtigt. Så er regnormen nem at få fat i. Den er den vigtigste faktor, når ungerne er så små, fortæller Jesper Leegaard.