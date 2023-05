Storken Cort tilbage i Smedager efter en vinter i de varme lande

Om Cort bliver i området er endnu uvist, da den er for ung til at yngle. Men hos storene.dk er de ikke i tvivl om, at den unge stork ved, den er 'hjemme'.

- Han ved godt, hvor han kommer fra. Og her til middag gik han og fouragerede ved en række vandhuller lige tæt på, så det er meget positivt, siger Jess Frederiksen.

- Cort bliver næppe hele sommeren på den anden rede (end tv-reden red.) i Smedager hele sommeren. Den vil med stor sandsynlighed flyve rundt for at finde mad og se sig omkring, siger storkeforeningsformanden.

Cort er opkaldt efter Magnus Cort, der cyklede Tour de France sidste år. Søsteren er opkaldt efter vinderen af touren, Jonas Vingegaard.