Ulven på havnen var hunden Max

Mandag fortalte TV SYD historien om en ulv, der var blevet set på havnen i Vejle.

Den pensionerede naturvejleder Steen Hedrup bekræftede til Vejle Amt Folkeblad, at det var en ulv.



Nu viser det sig, at det slet ikke var en ulv. Det var en hund ved navn Max. TV SYD mødte i dag hunden Max og ejeren Carsten Nielsen, som arbejder på havnens varmestue. Mens han er på arbejde, vandrer Max rundt på havnen.

Og Max er en blanding af en Sibirian Husky og en Alaskan Malamut.

- Han er min bedste ven og nem at have med at gøre. Alle kan tale med ham, og han har aldrig bidt nogen, fortæller ejeren Carsten Nielsen.