Ulv spottet på havnen i Vejle

Samtidig fortæller Steen Hedrup til Vejle Amts Folkeblad, at meget tyder på, at ulven er blevet mere vant til omgivelserne i byen.

- På billedet af ulven for to uger siden kunne man se, at halen hang helt ned mellem benene, men nu er den kommet længere op. Jo længere ned halen hænger, jo mere usikker er den. Når ulve i en flok er lavest i hierarkiet, er halen længst nede at hænge, fortæller han.