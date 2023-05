Årets tredje storkeæg er klækket i Smedeager

Nu mangler de to sidste storkeæg at klække, og så får storkeparret Connie og Thorkild travlt med at finde føde.

Vejret har også en afgørende faktor for, hvor godt ungerne kommer fra start. For at de nybagte storkeforældre kan samle regnorme ind til deres unger, så skal vejret helst være lunt og fugtigt. Regnorme er nemlig storkeungerne vigtigste føde i de første uger af deres liv.