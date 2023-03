Søskendestorkepar indtog reden i Smedager

Indavl vil ikke give 'defekte' unger

Skulle de to søskende blive i reden, vil det ikke være første gang i danmarkshistorien, at to storkesøskende finder sammen om en rede.

Den tidligere minister Christian Friis Bach havde i sin rede på Sjælland et storkesøskendepar logerende, og ifølge Jess Frederiksen parrede de sig. Men det betød ikke, at der kom unger ud af det, da storkene var for unge. Skulle Smedagers måske kommende søskendepar ende med at formere sig, så betyder det ikke, at de unger, der måske vil komme ud af akten, vil få mén.