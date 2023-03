Opdatering. Ringnummeret på storken, der landede torsdag morgen i reden, viser at det er en tysk stork, der flyver rundt mellem forskellige Sønderjyske reder.

Reden har stået tom i et par dage efter Clyde forlod den for at flytte til Jejsing.

Du kan hele døgnet følge med i livet i reden her.