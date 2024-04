I selvudnævnt storke-by venter de på 10. år på unger i reden

I Ribe er der lige nu fem istandgjorte reder. Og der er desuden sat storkereder op i både Øster Vedsted, Damhus, Seem og Varming - alle mindre byer tæt på Ribe.

Storkene har til omkring den 10. maj til at danne par i. Hvis de danner par senere er det for sent at nå at få unger på vingerne, inden efterårets vintertræk.