Hvad skal storkene hedde? Kom med dit bud på navne til det nye storkepar

Et nyt par er flyttet ind i tv-reden i Smedager, og selv om vi selvfølgelig stadig holder øje med den tidligere beboer, Annika, er det nu tid til at gå i tænkeboks, så det nye par også kan få nogle navne at kendes ved.

Snart vil parret også helt officielt blive betragtet som et par hos eksperterne fra storkene.dk - det sker, når de har været fast sammen i fire uger.

Derfor efterlyser TV SYD i samarbejde med storkene.dk nu dit bud på navne til det nye, unge storkepar i reden i Smedager.

Tidligere års storke er alle navngivet med udgangspunkt i den svenske forfatter Astrid Lindgrens historier. Tommy & Annika, som indtil for nylig var bosiddende i storkereden, fik i sin tid navn efter søskendeparret i Pippi Langstrømpe.

Sidste års to storkeunger i reden i Smedager fik navnene Anna & Lotte, og selvom Anna og Lotte nok får de fleste til at tænke på de to dukker fra børne-tv, findes de faktisk i fortællingerne om “Alle vi børn i Bulderby” og “Lotte fra Spektakelmagergade”.

I navngivningen af de to nye storke er der imidlertid intet krav om, at navnene skal udspringe af Astrid Lindgrens forfatterskab. Det står alle frit for at foreslå lige præcis de navne, som de synes passer bedst til det nye par.

Disse navne har storkeunger tidligere fået 2019: Anna og Lotte

2018: Alma, Anton og Line

2017: Alfred

2016: Pippi Fra 2011 - 2015 fik ungerne ingen navne. Alle unger er ringmærket. Se mere

Send os dit forslag på mail

Nogle kunne mene, at det nye storkepars navne skal afspejle deres overtagelse af reden, mens andre måske leder efter tyske eller hollandske navne til parret, som formodes at stamme fra enten Tyskland eller Holland.

Mulighederne er mange, og vi glæder os til at modtage lige netop dit kreative navnebud.

Send dit forslag på mail til storke@tvsyd.dk senest mandag den 1. juni kl. 12.00.

Herefter vælger TV SYD og storkene.dk de fem bedste indsendte navneforslag, og disse vil så igen blive sendt til afstemning blandt alle jer derude frem til mandag den 8. juni. Mere om denne del følger senere.