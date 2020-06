Nu er stemmerne talt op: Nyt storkepar har fået navne

Vindernavnene er: Bonnie og Clyde

Med en overlegen sejr har storkeparret i reden i Smedager fået deres navne.

Halvdelen af alle sms-stemmer har været med teksten Bonnie og Clyde, og dermed er det nye storkepar i tv-reden nu navngivet.

Der har været indsendt 2649 sms’er den seneste uge, og her har 1315 sms-stemmer været på navnene, som er bedre kendt fra det unge, berygtede forbryderpar fra USA.

Med halvdelen af sms-stemmerne er vinderen af navnekonkurrencen, Bonnie og Clyde. De andre stemmer fordeler sig således. Foto: Lasse Hansen, TV SYD

Navnene passer til virkeligheden

En af de mange sms-stemmer kommer fra 74-årige Peter Stabel fra Kolding, som dagligt har fulgt med i livet i storkereden i Smedager. Han var ikke i tvivl om, hvilket forslag han skulle sende til TV SYD, da muligheden bød sig for at deltage i navnekonkurrencen.

- Da jeg så, hvad der foregik i reden, var min første indskydelse, at det var nogle banditter, som var på spil. De er jo et par, og i fællesskab laver de et væbnet røveri, som det jo ligner. Derfor faldt min tanke på Bonnie og Clyde, som man kender fra filmen, siger Peter Stabel og hentyder til filmen af samme navn.

Peter Stabel holder dagligt øje med storkereden i Smedager, og han tvivlede ikke med sit bud i navnekonkurrencen. Foto: Jeppe Jensen, TV SYD

Peter Stabel er også skeptisk, når han skal vurdere Annikas chance for at generobre tv-reden.

- De nye storke vender jo nok tilbage næste år, og så bliver det spændende at se, hvad der så sker med reden. Hvis Annika vender tilbage, vil hun nok have svært ved at klare sig uden en mage, og det nye par tager jo, hvad de vil have. Vi har jo set, at de faktisk er parate til at slå ihjel for at nå deres mål, siger han.

Ingen forsigtighed

Det er ikke kun Peter Stabel, som har bemærket Bonnie og Clydes opførsel. Storkeekspert Mogens Lange fra storkene.dk siger, at det nye storkepar har en anden adfærd end Tommy og Annika havde.

- Der er ikke megen forsigtighed over det nye storkepar som eksempelvis med Annika. Den nye hanstork satte sig for nogle dage siden op på tagryggen på laden nær reden for at knebre helt vildt og gøre sig til. Den adfærd har vi ikke set før, heller ikke hos Tommy, siger eksperten.

Historien bag navnene: Bonnie & Clyde:

Bonnie Parker og Clyde Barrow var et berygtet forbryderpar, der rejste rundt i USA i 1930'erne. Parret foretrak at røve små butikker eller benzinstationer på landet og menes at have dræbt flere civile og mindst ni politifolk. De blev til sidst overmandet og dræbt af politiet i staten Louisiana 23. maj 1934. De blev kun 23 og 25 år gamle.

I filmen af samme navn fra 1967 spillede Faye Dunaway og Warren Beatty hovedrollerne. Se mere

På gården i Smedager, hvor storkereden står, er en spand med mad placeret frit tilgængeligt for områdets storke. Mogens Lange fortæller, at ved madstationen viser Bonnie og Clyde også, at de ikke er bange for at tage, hvad de vil have.

- Kommer en kat forbi spanden med maden, når det nye storkepar flyver derned, så får katten et hak, hvis den kommer i vejen. Det gjorde Tommy også, men Annika var en mere forsigtig stork. Hun tog ikke fisk fra spanden, hvis der var katte eller andre fugle i nærheden. Det tog hende flere år at lære.

Ud over at Bonnie og Clyde altså nu har fået navne, så er de unge storke nu også officielt at regne for et fast storkepar efter mere end fire uger sammen.

Du kan følge med i parrets liv i storkereden her.