Efter angreb fra Annika: Hunstorken har det godt

Det gik blodigt for sig, da Annika den 24. maj gik til angreb på den nye hunstork, som lå og rugede på Annikas gamle æg – i Annikas gamle rede.

Mens hanstorken var ude for at finde føde, så Annika sit snit til at gå til angreb på hunstorken, og angrebet resulterede i, at hunstorken fik et blodigt hak på halsen og det ene ben. Skader, som kunne blive fatale for den unge hunstork, hvis der gik infektion i.

Men her to uger efter, kan storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk berette om, at alt ser fint ud hos hunstorken.

- Det lader til at gå rigtig fint. Hun har ikke haft brug for noget behandling, og hun ruger fortsat på æggene, siger Mogens Lange.

Måske unger om to uger

Storkeparret ruger lige nu både på Annikas gamle æg og på tre af deres egne. Hvis æggene klækker, er det kun parrets egne æg, der er chance for, der kommer unger ud af, da de andre æg er døde.

Men om der overhovedet er unger i parrets egne æg, er ikke sikkert.

- De har forsøgt at parre sig nogle gange, men det er ikke alle forsøg, der har været lige vellykket. Så det er ikke sikkert, at æggene er befrugtet, siger Mogens Lange, storkeekspert.

Hvis der er unger i, vil der være syn for sagen om to uger, hvis storkeparret fortsat lykkes med at ruge på æggene.

To unge storke

Storkeparret har dog deres unge alder i mod dem, da unge storke har sværer ved at ruge unger ud. Det har man eksempelvis lige set ved reden i Broderup, hvor et ungt storkepar har haft forladt et æg i reden i flere dage, hvilket har resulteret i at ægget er dødt.

Ingen af storkene i Smedager er ringmærket, hvorfor det ikke vides præcist, hvor gamle de er. Men ifølge Mogens Langes observationer er der tale om to storke på omkring tre år.

- Der er flere indikationer. F.eks. at de ikke rydder op i reden, før de giver sig til at lægge æg og ruge. Det ville modne storke aldrig gøre. De ville skynde sig at smide æggene ud, siger Mogens Lange.

Derudover påpeger han, at kønsmodne storke på fire år eller derover normalt lægger omkring seks æg, mens unge storke ligger få æg.