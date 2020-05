Efter drabelig kamp: Hvor ilde tilredt er Annikas rivalinde?

Efter en uge hvor ingen havde set noget til Annika i området omkring Smedager, tog hun søndag eftermiddag en tur forbi sin gamle rede. Det endte med et voldsomt angreb på den nye rivalinde, der lå og rugede i reden.

- Jeg vil tro, hun har været på en flyvetur i området, og så har hun set, at den nye hunstork lå alene på reden, og det har hun udnyttet til at lave et lynangreb, forklarer Mogens Lange fra Storkene.dk.

Sådanne angreb er noget, Mogens Lange har frygtet, og han havde håbet, at Annika havde opgivet dem efter en ugens pause, hvor hun har holdt sig væk fra Smedager uden tilløb til angreb.

- Det er storkenes natur at forsvare deres rede, så der er intet unormalt i, at Annika forsøger at generobre sin rede. Men det er farligt for dem alle tre, da de kan blive meget hårdt såret eller dø af disse drabelige kampe, og det vil vi virkelig helst undgå, siger han.

Kampene mellem Annika og den unge hunstork stoppede først, da hannen, som var væk fra reden for at søge efter føde, opdagede det og kom sin mage til undsætning og fik fordrevet Annika fra Smedager.

Hak i hals og ben

Den unge hunstork har fået et hak på halsen og på det ene ben, og selvom den ser ud til at have det godt lige nu, så holder storkene.dk nøje øje med, hvordan den har det de kommende dage.

- Her til morgen ser det ud som om, den har det fint. Jeg har set den både rejse sig og knebre med næbet, og det er gode tegn. Nu holder vi øje med, der ikke støder infektioner til, siger Mogens Lange.

Hvis uheldet er ude, så er storkene.dk parate til at gribe ind.

Behandlingsplan med medicin klar

- Vi har en dyrlæge i foreningen, som vil sætte en antibiotikabehandling i gang. Det betyder, der kommer medicin i nogle fiskestykker, som vi lægger på jorden for foden af reden, og som vi så håber, den vil spise, forklarer Mogens Lange.

Storkeforeningen har prøvet den form for behandling før. Tommy haltede på et ben tilbage i juni 2016, og her kom han også i antibiotikabehandling, og det samme har en af storkene i Gundsølille på Sjælland været.

- Vi gør ikke noget, så længe den ser sund og rask ud, men hvis den f.eks. får problemer med at bøje sit ben, så den ikke kan ligge på æggene, så begynder vi at give den medicin, siger Mogens Lange.

Er Annika såret?

Annika kan også have fået skader efter søndagens kampe.

Men endnu har ingen set, hvor slemt det står til, efter hun fløj væk fra kampene i Smedager.

- Det finder vi formentlig ud af, når hun sætter sig på en af rederne i Ravsted eller Havsted, hvor hun gerne opholder sig efter Tommys død, og hun blev fordrevet fra sin gamle rede af det nye unge håbefulde storkepar.

Ravsted og Havsted ligger mellem tre og fire kilometer fra Smedager.