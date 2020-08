Førstegangsforældrene Bonnie og Clyde sulter unge for at hjælpe den

Den syv uger gamle storkeunge lades nu ekstra meget alene i reden i Smedager.

Selvom dens forældre - Bonnie og Clyde - er unge og umodne og i perioder har haft svært ved at passe den ordentligt, så er det helt efter storke-håndbogen. De gør det, for at få en levedygtig unge, der kan klare sig selv.

Og når ungen når de cirka otte uger, holder de stort set op med at komme med mad til den - og det er også helt normalt - nu skal den nemlig ned på jorden og lære selv at søge efter føde og vand.

Når unger nærmer sig de syv uger, får de kun lidt mad. Forældrene sulter ungen, så den tvinges til at øve sig i at flyve. Foto: Storkene.dk og TV SYD

Bonnie og Clyde ved nemlig helt instinktivt, at dagene nu bliver kortere, og efteråret venter lige om hjørnet, hvor trækket mod syd skal begynde.

Derfor er det livsnødvendigt, at ungen kommer i gang med både at oparbejde muskelstyrke og selv finde mad.

Trækket til et overvintringssted - højst sandsynligt i Sydafrika - kan blive langt og særdeles krævende med en flyvetur på op mod 14.000 kilometer. Og her er der ingen forældre til at hjælpe den, så alle færdigheder skal læres i løbet af august måned.

Storkeungen kan ikke blive ved med at vente på mad fra far og mor. Foto: Storkene.dk og TV SYD

- Forældrene sulter den for at tvinge den til at øve sig i at flyve, forklarer Jess Frederiksen formand hos Storkene.dk.

- Faktisk kan man nu se, at den bliver mere og mere ivrig, ja, nærmest aggressiv, når forældrene endelig kommer med lidt føde til den. Den er sulten, siger Jess Frederiksen.

Ungen sidder nu også ganske ofte i reden og basker med vingerne. Det er den første træning, inden den letter første gang.

- Jeg vil tro, at den tager den første flyvetur om en ti dage alt efter vejret, og så skal den øve sig i nogle uger, før den kan begynde den lange flyvetur sydpå, siger storkeformanden.

Storkeungen øver sig nu mange gange om dagen i at flyve. Foto: Storkene.dk og TV SYD

Farefulde træningsuger i vente

Jess Frederiksen regner med, at ungen er klar til vintertrækket i slutningen af august, men først venter der nogle farefulde træningsuger.

- Den skal lære at gebærde sig på jorden og lære de farer, der er der, at kende, men sådan er det at være en vild fugl, siger storkeformanden.

Hun- eller hanstork?

Storkeungen blev ringmærket den 25. juli, og i den forbindelse blev det taget en fjerprøve fra ungen, som DNA-testes. På den måde kan vi få at vide om ungen er en han- eller hunstork.

Resultatet at testen kommer indenfor den næste uge til ti dage, og så skal ungen have et navn.