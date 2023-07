12 ting dit barn skal opleve i naturen

Alle børn skal have lov til at lege uden en voksen. Naturen er alletiders legeplads, hvor børnene kan lege i fred for voksnes opsyn og gode råd.

Det er fantastisk for børn at lege selv uden at blive afbrudt og få instrukser. Og det er fantastisk for os voksne at se dem bruge deres fantasi. Det kan give børn mulighed for at fordybe sig i naturen - føle, lytte, dufte, røre og smage på det, de møder.

Det kan være svært for de mindste at lege uden voksne. Men det kan lade sig gøre. Man kan for eksempel lave forskellige zoner som huler eller kroge, hvor voksne ikke må blande sig, og hvor børnene selv kan udfolde fantasien.