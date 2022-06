130 millioner kroner skal skabe mere liv i bymidten

Hvis du går en tur gennem Vamdrup, Rødekro, Grindsted eller Nordborg om et par år, så kan de fire byer have fået en helt ny bymidte.

I Grindsted er planen, at det centrale og nu lukkede Grand Hotel skal gøres til et omdrejningspunkt for mere liv i bymidten.

- Grindsted har en rigtig fin bymidte med en historie. Vi vil gerne have, at borgerne i byen skal blive mere stolte af deres by og bruge den mere, fortæller Romona Wolter, der er områdechef for By & Plan i Billund Kommune.

Penge over flere år

Der er afsat 25 millioner kroner årligt i 2024 til 2027 til fornyelsen af bymidterne og 30 millioner kroner i 2024 til placering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten. En pulje som i alt 14 danske byer kan få del i.



Det er et bredt flertal i Folketinget, der står bag aftalen.

- Fra Venstres side hilser vi det velkomment, at vi nu sætter 14 byer fri af en række benspænd, som gør det muligt, at udvikle spændende og inovative bymidter til gavn for byens borgere, siger Anni Matthiesen fra Krogager, der er kommunalordfører i Venstre.



De 14 byer får nu mulighed for at udforme en endelig ansøgning om at blive en del af forsøgsordningen. Der forventes at være et endeligt svar på, hvilke byer, der kommer til at indgå i ordningen i starten af 2023.