192 vanvidsbilister fik snuppet deres bil

Tre biler om dagen

I gennemsnit har politiet konfiskeret tre biler om dagen på landsplan.

Tal fra Justitsministeriet viser, at 996 biler på landsplan er blevet konfiskeret i perioden.

- Det er naturligvis bekymrende, at det har været nødvendigt at beslaglægge så mange biler, men jeg håber, at det store antal beslaglagte køretøjer kan være med til at skabe en adfærdsændring, så vi ser færre forfærdelige episoder, hvor vanvittige personer slår folk ihjel med deres sindssyge kørsel," sagde justitsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse tidligere på året.