Ægte sønderjyde: Kronprinsen besøgte Den Sønderjyske Ambassade og fik et "sønderjysk pas"

Der var fornemt royalt besøg på Den Sønderjyske Ambassade i København i dag, da H.K.H. Kronprins Frederik kom forbi.

Ambassaden har indtaget Bertel Thorvaldsens Plads midt i hovedstaden. Her bliver Genforeningen fejret med en festival med forskellige arrangementer relateret til genforeningen.



I dag skulle kronprinsen blandt andet at hilse på sønderjyske ambassadører samt festivaldirektør Svante Lindeburg, sekretariatsleder for Genforeningen 2020 Simon Faber, bestyrelsesformand for Golden Days Rasmus Øhlenschlæger og generalkonsul i Flensborg Kim Andersen, skriver kongehuset på sin Facebook-side.

- Vi er meget glade for og beærede over, at H.K.H. Kronprins Frederik ville være med til at markere Genforeningen med et besøg på Den Sønderjyske Ambassade. I år er det 101 år siden, at H.K.H. Kronprins Frederik oldefar red over den gamle grænse til Tyskland og genforenede Sønderjylland med Danmark. H.K.H. Kronprins Frederiks besøg på ambassaden i dag er en påmindelse om, at Kongehuset, både dengang og i dag, knytter Danmark og Sønderjylland sammen, fortæller Svante Lindeburg, direktør for Golden Days Sekretariatet.