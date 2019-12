Akut brug for hjælp: Fuglene i Vadehavet er truet af mårhunde

Naturstyrelsen bør med det samme oprette et korps af professionelle mårhundejægere, der skal udrydde mårhunden i alle fuglebeskyttelsesområder i Jylland og på Fyn, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Mårhunden truer i den grad fuglelivet i vores fuglebeskyttelsesområder, siger Egon Østergaard, formand for DOF, til TV SYD.

Vadehavet særligt udsat

Særligt udsat er vådområder i Vadehavet, De vestjyske Fjorde, Tipperne og Vejlerne, der alle huser voldsomt voksende bestande af mårhunde, siger formanden for DOF.

DOF er gået sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse om at kritisere Miljøstyrelsens forvaltningsplan for de invasive rovdyr som mink, mårhund og vaskebjørn.

Særligt haster kampen mod mårhunden, som de seneste ti år har slået sig ned i Jylland i stort antal og er på vej til også at indtage Fyn.

Professionelt jægerkorps

Foreningerne appellerer til, at Naturstyrelsen får oprettet et korps af professionelle mårhundejægere, der så hurtigt som muligt kan gå i gang med at udrydde mårhunden i alle fuglebeskyttelsesområder i Jylland og på Fyn.

- Selvom jægerforeninger gør et stort stykke arbejde med at bekæmpe mårhunden lokalt, så er det vores skøn, at det slet ikke er nok. Staten er nødt til at gå meget mere koordineret ind i bekæmpelsen af mårhundene, ellers kan det have fatale konsekvenser, mener Egon Østergaard.

Prognose: fra 3.000 - 30.000 mårhunde

I Miljøstyrelsens 'Forvaltningsplan for mink, vaskebjørn og mårhund i Danmark' fremgår det, at bestanden af mårhunde i Danmark i 2016 blev vurderet til at være på mellem 2.000 og 3.000 individer, alle i Jylland.

Mårhunden får i gennemsnit 11 hvalpe per ynglesæson, og hvis væksten i bestanden fortsætter med samme stigningstakt som hidtil, skønner miljøstyrelsen, at der vil være 30.000 mårhunde i Danmark om 5-10 år.

