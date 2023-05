Direktør advarer mod vognmænds blokade

Tilbage i påsken var der demonstration om afgiften foran Christiansborg. Karsten Lauritzen har sympati for, at man kæmper for sin sag.

Han mener derfor heller ikke, at vognmændene skal droppe deres kamp, men han håber på, at organisatorerne vil ændre på måden, som mandagens blokade varsles.

- Jeg håber, at man i stedet vælger at køre lastbiler ind foran rådhusene i alle landets kommuner. Det vil sende et signal til politikerne uden at genere virksomheder og befolkningen, siger han.