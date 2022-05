Disse madvarer er ikke steget i pris – sådan laver du mad uden at blive flået

Sundhed dækker blandt andet over medicin og tandlægebesøg, uddannelse dækker blandt andet over omkostninger i forbindelse med privat-, efter- og højskoler, mens kommunikation blandt andet dækker over mobil- og internetabonnementer.



Men man skal ikke begynde at glæde sig for tidligt, hvis man skal til tandlæge eller bestille et højskoleophold:

- For det betyder ikke, at det ikke kommer til at ske. Når de andre ting stiger i pris, så har de det med at løfte det andet, siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank.