Drømmer dit barn om at blive e-sportsstjerne: Psykolog giver tre råd

Morten Saxtorff Andreasen mener, at ens barn skal have en fast base, et fællesskab og være under konstant udvikling, hvis det skal opfylde drømmen om at løfte store pokaler som professionel e-sportsatlet. Foto: Jørgen Bjørn Hansen

Nogle drømmer om at blive den næste Cristiano Ronaldo. Andre drømmer om at blive sangerinde som Selena Gomez. Eller måske en stor skuespiller.

Og så er der nogle, der drømmer om at indtage verdens e-sportsarenaer som professionelle gamere.

I takt med at e-sportsverdenen hele tiden bliver større, og flere unge melder sig ind i idrætsforeninger med e-sportshold, vokser drømmene om en professionel karriere hos børn og unge computerspillere.

- E-sportsatleter har rockstjerne-status lige nu. Der er stigende fokus på dem, og de er tilgængelige på Youtube, Twitch og alle andre kanaler på nettet, hvor man kan følge med. Den synlighed gør, at mange unge ser dem og bliver inspireret til at blive bedre og måske ligeså gode som de professionelle, siger Morten Saxtorff Andreasen, der er e-sportspsykolog og medvirker i denne sæson af 'Tæv Din Teenager' på TV SYD.

Tæv Din Teenager 'Tæv Din Teenager' er et program, der bliver sendt hver søndag kl. 19.30 i TV SYD.

Fire forældre skal med hjælp fra en coach lære at spille computerspillet Fortnite og forvandle sig et e-sportshold, der kan banke deres egne teenagere i spillet.

Det er muligt at streame serien på TV SYD Play eller YouTube. Du kan følge programmets Facebook-side her.

Det er anden sæson af programmet, der første gang blev vist i 2018. Her skulle fem forældre lære at spille skydespillet Counter-Strike.

Han oplever, at flere unge gerne vil forsøge at gå den professionelle vej.

Det er ikke sikkert, at det ligger i tråd med ens ønske som forælder, men han opfordrer til, at man alligevel forsøger at støtte sit barn i drømmen på samme måde, som man ville gøre det med fodbold, håndbold eller en anden sportsgren.

Vejen er lang

Ligesom i andre sportsgrene er det langtfra alle, der bliver professionelle, selvom de drømmer om det. Vejen dertil kan både være lang og hård, og det kræver den rette indstilling og det rette talent.

Det er enormt motiverende for børn at sidde hele tiden og blive en lille smule bedre. Det tilbyder computerspil. Morten Saxtorff Andreasen, psykolog

Hvis motivationen hos et barn for blive lige netop e-sportsstjerne er stor, så er der en god grund til det, forklarer Morten Saxtorff Andreasen. I lige netop gaming oplever unge hele tiden at udvikle sig, og det har stor betydning for deres oplevelse af det at game.

- Børn har brug for et sted, hvor de bliver udfordret indenfor de kompetencer, som de har. Det er enormt motiverende for børn at sidde hele tiden og blive en lille smule bedre. Det tilbyder computerspil. Og den naturlige konsekvens af, at man hele tiden bliver en smule bedre, er selvfølgelig drømmen om at blive professionel, siger Morten Saxtorff Andreasen.

Og selvom vejen til en professionel karriere er lang, så er opbakningen fra ens forældre en væsentligt faktor, hvis man vil blive bedre og måske gå efter en karriere inden for e-sport. Morten Saxtorff Andreasen giver her tre råd, hvis vi du vil støtte dit barn i drømmen om at blive professionel eller i højere grad engagere dig i dit barns interesse:

De tre gode råd fra Morten Saxtorff Andreasen:

1. Skab en base En af de vigtigste ting er, at man støtter sit barn og anerkender ønsket om at blive professionel. En af grundstenene er, at barnet ved, at det har en sikker base derhjemme, hvor det er okay at spille computer – selvfølgelig inden for de grænser, man sætter sammen. De skal have et sted, de kan vende tilbage til, når de har været ude og øve sig og måske tabt. De skal føle en tryghed og opbakning.

Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

2. Find et fællesskab En vigtig forudsætning for at blive bedre er at være i et fællesskab. Det er næsten umuligt at udvikle sine evner til et højt niveau, hvis man ikke har en eller anden form for fællesskab. Barnet kan have et onlinefællesskab, og det skal man dyrke og holde af. Men hvis man vil hjælpe sit barn ind i et fællesskab, så tjek, om der ikke er en e-sportsklub i nærheden. Et sted, hvor barnet kan blive en del af et hold og udvikle sig og blive trænet.

Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

3. Udfordr og ryk videre Man skal sørge for, at de hele tiden har et nyt niveau at rykke til. Så hvis ens barn spiller rigtig meget Counter Strike, så bliver det måske rigtig godt på et tidspunkt, men man skal forsøge hele tiden at hjælpe det videre - og vigtigst af alt motivere det. Det er en stor del af barnets udvikling, at det får hjælp hele tiden til at se det næste skridt.

Foto: Johannes Eisele/AFP/Ritzau Scanpix