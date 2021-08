Efter afsløringer: Udskældt hundeforening må ikke længere sælge hunde

I juni fortalte TV SYD, at foreningen New Hope Denmark, der importerer gadehunde fra Portugal, importerede hunde ulovligt.

Nu har Fødevarestyrelsen frataget New Hope Denmarks tilladelse til at importere og videreformidle hunde. Baggrunden er et opfølgende kontrolbesøg foretaget af Fødevarestyrelsen den 10. august.

- Der kan ikke fremvises dokumentation for, at tilsynsførende dyrlæge tilser virksomheden mindst to gange årligt. Og der har ikke været besøg af tilsynsførende dyrlæge, siden virksomheden blev etableret. Der er vejledt om dette ved tidligere kontrolbesøg, og der nedlægges derfor forbud mod, at virksomheden importerer og videreformidler hunde, indtil dette forhold er på plads, står der i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Du kan se hele TV SYDs udsendelse om New Hope Denmark gratis lige her.

Dyrlæge på ferie

Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg hos New Hope i januar 2021, og her erkendte foreningen, at man ikke havde en tilsynsførende dyrlæge tilknyttet, hvilket er lovpligtigt.

I august 2021 har foreningen fortsat ingen tilsynsførende dyrlæge tilknyttet. Derfor inddrager Fødevarestyrelsen nu deres tilladelse til at importere og formidle hunde.

- Vi afventer, at den nye dyrlæge kommer retur fra ferie, således at formalia kommer i orden, og import tillades igen, skriver Silke Sommer, der står bag New Hope Denmark, i en sms til TV SYD.