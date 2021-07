Efter afsløringer: Her er hundeforenings uredigerede svar til TV SYD

Herunder er TV SYDs spørgsmål til New Hope og foreningens svar



1. Flere adoptanter, plejefamilier og frivillige fortæller om adfærdsvanskelige og syge hunde, som de ikke mener, I tager ordentligt ansvar for. Hvad tænker du om det?

SVAR:

- Jeg tænker, at NHDK har adopteret knap 900 hunde over en 3-årig periode og der altid vil være uoverensstemmelser og folk der er uenige i vores arbejde, herunder familier/adoptanter, plejefamilier og frivillige. Vi kan fint leve med, at dem, der reelt har været tilknyttet NHDK og kritiserer foreningen, kan tælles på to hænder, og vi er udemærket klar over, hvem der henvises til. Vi har heldigvis over 99% meget glade og taknemmelige adoptanter og mange ihærdige frivillige, der ikke deler deres mening.

For at du får sagen fra begge sider, kommer vores version her:

Christina med Hugo, en lille 12-14kg hund. Hun tog hunden til sig, da hun var frivillig. Efter nogle måneder meldte hun ud, at de havde en ven i England, der ønskede at adoptere Hugo. Efter noget tid fortalte hun den ansvarlige for plejehunde, at han var aggressiv overfor hendes mand, men at de fortsatte med adfærdstræner tilknyttet. NHDK accepterede. Pludselig kontaktede Christina igen NHDK, da Hugo havde bidt hendes mand og forlangte han blev hentet. Vi fortalte hende, at alle plejepladser var fyldte på daværende tidspunkt, og vi må overholde Fødevarestyrelsens regler for kvm2 og antal. Da hun ikke ville tage ansvaret og sagde, hun ville aflive ham, valgte vi, at tilbyde som allersidste udvej, at han kom til Portugal til de kyndige folk, vi samarbejder med. Christina skulle aflevere ham ved grænsen, men havde ikke hans papirer lavet ordentligt ved dyrlægen. Derfor tog hun retur til sit hjem, ignorerede NHDKs opkald og forsøg på kontakt vdr. afhentning og aflivede stakkels Hugo.

En anden plejefamilie er ▇▇▇▇▇▇, der påstod, hun havde enorm erfaring med hunde og hundeadfærd. Hun fik vores plejekontrakt at læse, herunder om ansvar og krav, hvilket hun accepterede. Hun fik en 6 måneder hvalp i pleje, der var enormt stresset og havde brug for tid. Få dage efter ringede hun og sagde, at hvalpen var aggressiv, og vi skulle hente den akut. Da hun fik at vide, at dette ville tage noget tid at arrangere (igen med henblik på plads og hensynstagen til gældende regler), valgte hun samme dag at ringe til politiet, ringe rundt til alle og være meget grov i sin retorik. Hunden blev akut hentet. Vedkommende har mange lignende sager mod hendes børns skole med videre og var ikke mentalt stabil den kommende tid.

En anden plejefamilie er ▇▇▇▇▇▇▇ der havde hunden ▇▇▇▇▇▇ i pleje. Han var en meget gammel hund der lige var kommet fra Portugal. Det vidste sig, at han havde sår omkring penis, og dette betalte NHDK for blev tjekket. Det var en kræftform som skulle behandles. Dog modtager vi pludselig et opkald om, at hendes mand (der var hjemme på dét tidspunkt alene med hunden) har givet hunden ud til en vidt fremmed person. Dette blev politianmeldt og hunden er stadig meldt stjålet. Derfor er vedkommende vred på NHDK.

Også er der nogle få adoptanter der ikke har været enige i forløbet. Herunder tænker jeg du har talt med:

▇▇▇▇ med hunden ▇▇▇▇▇ der trods, det eneste, der var galt, var, at hun modtog hundens pas forsinket og ellers har en masse billeder og videoer af, hvor god en hund hun har, valgte at gå amok over forsinkelsen og hænge NHDK ud.

▇▇▇▇▇▇▇ og ▇▇▇▇ håber vi ikke har udtalt sig, da dette er aftalt, at de ikke gør for, at NHDK afstod fra erstatningssag.

Christina og Thorfinn med deres anden hund, som de var blevet bekendtgjort havde tandskader FØR adoption, men valgte at adoptere ham alligevel.

▇▇▇▇▇▇▇▇ (tidligere frivillig der nu har egen lignende forening) valgte selv sin hund ▇▇▇▇ og talte direkte med dem i Portugal, der havde hunden. Det vil sige, at hun var bekendt med hundens fortid og risikoen ved adoptionen, men nu efterfølgende lægger hun det ud som om, NHDK stod for dette, hvilket ikke er korrekt. Hertil modsigende for, hvorfor ville hun, som på daværende tidspunkt var i bestyrelsen, ikke selv stå for adoption af en hund til sig selv? Efterfølgende har hun brudt kontrakten om aflivning og valgt at aflive hunden i stedet for at lade NHDK arbejde med den.

▇▇▇▇▇▇ med ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (omplaceringshund), der fik hvalpe med hendes hund, trods dette er kontraktbrud. Det fremgår i NHDKs kontrakt, at ved omplacering skal hunde, der er adopteret som hvalpe, og derfor ikke er neutraliseret, blive neutraliseret af tidligere familie, eller der skal betales til nye familie, førend de modtager hunden. Dette valgte den gamle familie ikke at gøre, og ▇▇▇▇▇▇ fik hvalpe med hunden grundet “et uheld”.

▇▇▇▇▇▇▇ hvor ejer ikke havde oplyst ved godkendelsessamtalen, at hun havde mentale udfordringer. Efter adoptionen løb hunden væk flere gange og NHDK forsøgte over flere omgange at hjælpe. Dette var tidligere frivillige Stephanie, der stod for dette. Jayne fra Hundens Tarv valgte at “tage over” og fik vendt ▇▇▇▇▇▇▇s ejer mod NHDK, og samarbejdet stoppede.

Hanne der havde Lily i pleje. Hun valgte at sætte en stresset hund sammen med sine andre hunde, og Lily bed en af de andre, så den måtte aflives. Hanne ringede op til undertegnede, der var på Azorerne og stod midt ude i ingenting og var ved at redde hunde. Jeg henviste til ▇▇▇▇▇▇▇ (der adopterede ▇▇▇▇), der på daværende tidspunkt var ansvarlig også, samt hun var i Danmark. Det sidste, jeg sagde til Hanne, var, at hun skulle holde hundene adskilt og vente til dagen efter og ikke aflive Lily. Dette valgte Hanne dog at gøre alligevel. Dette i samråd med en ▇▇▇▇▇,der før Hanne havde Lily i pleje. Det skal her understreges, at Lily var sammen med andre hunde før ▇▇▇▇▇ og Hanne, men var stresset ovenpå rejsen til Danmark, samt ▇▇▇▇▇ og hendes kærestes fuldstændige forkerte håndtering af Lily, før Hanne tog over. Dette kan dokumenteres med videoer, hvor de presser Lily enormt og provokerer hende i stedet for ro og almindelig håndtering af en stresset hund.

▇▇▇▇▇▇▇ adopterede en meget gammel labrador fra et killing shelter og var gjort bekendt med, at han var gammel og kom fra kummerlige vilkår. Hun har sidenhen givet NHDK skylden for, at han ikke var rask, trods en amtsdyrlæge (lovkrav) sagde god for, at han var frisk nok til at rejse. NHDK er ikke uddannet dyrlæger.

▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ der adopterede en gammel hund fra et offentlig internat, hvor det desværre viste sig, at han havde tandskader. NHDK gav hende derfor en anden hund i stedet for uden betaling samt forsøgte på bedste vis at støtte i forløbet.

Og så har vi en lang række af internetkrigere og haters, der har for meget tid og for lidt indhold i livet, der spreder injurier overalt i samspil med ovenstående personer.

Herunder har vi ▇▇▇▇▇▇▇, der har lavet gruppen mod NHDK, da han er uenig i den måde, vi forsøgte at hjælpe en familie med indfangning af hunden ▇▇▇▇▇▇ på. Han har siden forsøgt at hænge os ud og kommer kontinuerligt med injurier på Facebook. Dette indsamles til civil retssag.

Hertil har vi kvinder, der ikke laver meget andet end at forsøge at hænge andre ud, og har stor interesse i, at deres hunde adopteres i stedet for:

Jayne Lisbeth Johnsen (Hundens Tarv).

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇

▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

▇▇▇ ▇▇▇▇

Flere af ovenstående er vi opmærksomme på iht. civil søgsmål for injurier.

Endvidere skal der hertil tilføjes, at adoptanter FØR en adoption både på hjemmesiden, ved godkendelsessamtale og i kontrakten tydeligt bliver bekendt med risikoen ved adoption af en hund, der kan have skjulte mentale eller fysiske skader. Dette er sjældent tilfældet, da NHDK samarbejder med dygtige dyrlæger og hundekyndige i Portugal, men det er dyr, vi arbejder med, og det kan ske, derfor advares alle om dette førend en adoption.

“New Hope Denmark fungerer udelukkende som formidlende mellemled, imellem organisationens samarbejdspartnere og deres dyrlæger i Portugal, og adoptanten i Danmark.

Hunden adopteres på grundlag af portugisiske dyrlægers faglige viden, og samarbejdspartnernes indsigt i hunden.

New Hope Denmark kan derfor ikke holdes hverken økonomisk, eller fagligt ansvarlig, hvis hunden mod forventning, skulle vise sig at have skjulte fysiske- eller psykiske helbredsudfordringer. New Hope Denmark, vil i så tilfælde hjælpe med at etablere kontakt til de nødvendige samarbejdspartnere og dyrlæger i Portugal.”

Og “Hundens sundhed. Hunden er kontrolleret af dyrlæger i Portugal, den er vaccineret og får udført en række sundhedstest, inden den bliver gjort klar til at rejse hjem til sin nye familie i Danmark.

Ud over denne generelle sundhedskontrol, bliver hunden yderligere kontrolleret af en statsautoriseret dyrlæge i Portugal 48 timer før afrejsen. Dette er et krav fra EU i forbindelse med det transportsystem, hundene rejser under i henhold til krav fra Fødevarestyrelsen.

Selv om hunden er blevet kontrolleret mindst to gange af flere dyrlæger i Portugal og vurderet godkendt til afrejse (i henhold til gældende regler i Portugal og Danmark), kan den have behov for fysisk pleje eller behandling, når den ankommer til Danmark….”, jf. kontrakten.

Hertil nævnes det igen i kontrakten: “Adoptanten er indforstået med:

Hunden er ikke opvokset under de vilkår vi kender i Danmark. Hunden har muligvis ikke været så lang tid hos sin mor, som loven siger i Danmark. Den kan have haft dårlige oplevelser med mennesker, den kan have kæmpet for sin mad, eller have oplevet larm og kaos omkring den, før den ankommer til Danmark.

Hunden kan have skjulte fysiske som psykiske mén grundet traumer.

Dette er NHDK ikke ansvarlig for, dette gøres der hermed opmærksom på. Desuden gør NHDK adoptanten opmærksom på, at hunden med dens baggrund, har brug for tålmodighed, kærlighed og ro, ved dens ankomst til Danmark.”, jf. kontrakt.





2. Fødevarestyrelsen mener, at NHDK har brudt loven, når I blandt andet ikke har haft en tilsynsførende dyrlæge i foreningens to første år, ikke har registreret alle hunde i TRACES og udleverer udenlandsk medicin til adoptanter og plejefamilier. Fastholder du, at I igennem hele foreningens levetid og for nuværende opfylder al dansk lovgivning?

SVAR:

NHDK startede som privat ønske om at hjælpe uskyldige hunde, der led i offentlige kenneler. Det voksede langsomt med tiden (tilbage i 2018-2019). Fødevarestyrelsen kontaktede NHDK og gjorde os opmærksomme på, at vi underlagt regler for kommerciel import, hvorefter vi ændrede procedurer, og siden da har fulgt EU-lovgivning om TRACES og erhvervsmæssig import. Hertil har vi taget alle lovpligtige kurser og fulgt Smiley-ordningen siden vi blev kendt med disse krav. Iht. dyrlægekontrol blev vi opmærksomme på dette krav ved start af corona, og derfor trak det ud.