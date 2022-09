Efter TV SYD’s afsløringer: Sag om import og salg af syge og vanrøgtede gadehunde for retten

Stephanie Sønderskov Carlsen, som dengang boede i Vejle, var selv frivillig i New Hope Denmark i godt et år, før hun forlod organisationen:

- På et eller andet plan tror jeg, at vi alle sammen håber på, at hun får så stort et rap over nallerne, at hun ikke gør det igen, siger Stephanie Sønderskov Carlsen, som – inden hun forlod organisationen – begyndte at samle dokumentation for de overtrædelser, hun var overbevist om, fandt sted i organisationen.

Uddelte ulovligt importeret medicin

I retten står Silke Di Amora Sommer tiltalt for 37 forhold.

24 forhold omfatter ulovlig import og videreformidling/salg af i alt 336 hunde. Derudover er hun tiltalt for at have transporteret 47 hunde fra Holland til Danmark uden transporttilladelse og for tre ulovlige indsamlinger til dyrlægebehandlinger på Facebook.

Af anklageskriftet kan man også se, at Silke Di Amora Sommer har været i besiddelse af ulovligt importeret medicin, og at hun ”uden veterinær indsigt eller uddannelse” har udleveret den ellers receptpligtige medicin – herunder antibiotika – til adoptanter med syge hunde.

Endelig omfatter anklageskriftet uforsvarlig behandling af tre hunde, som sad for længe i bur. En af dem kunne desuden hverken sidde eller stå oprejst i sit bur.

Anklager kræver bøder

Straframmen i de paragraffer, Silke Di Amora Sommer sigtes efter, er bøde og op til et års fængsel.

Anklagemyndigheden påstår bødestraf i alle tiltalepunkter. Det skyldes ifølge Anklager Kirsten Flummer, at der er tale om en førstegangsforseelse.