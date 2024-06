Få overblikket: Det betyder valget for Syd- og Sønderjylland

De sidste stemmer ved valget til Europa-Parlamentet er talt op. Flere kandidater fra Syd- og Sønderjylland er valgt eller genvalgt til parlamentet.

Derudover betyder valget, at der kommer nye ansigter på Christiansborg, som også har rødder i Syd- og Sønderjylland.

Her får du det fulde overblik over, hvad valget betyder for landsdelen.

Venstremand beholder sit mandat

Partiet Venstre har ved valget opnået to mandater. De går til henholdsvis spidskandidaten Morten Løkkegaard og til landmanden Asger Christensen, som er bosat i Jordrup.

Asger Christensen har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2019.