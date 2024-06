Frederik er på vej i Folketinget: - Jeg er helt rundt på gulvet

- Jeg synes, det er fedt, at danskerne har kvitteret for vores indsats og givet os et stort rygstød og så sikkert et mandat, siger han.

Nu skal han formentlig til at vende sig til en ny tilværelse som medlem af Folketinget.

- Jeg tror lige, det skal synke ind. Det er jo noget, jeg virkelig brænder for, og jeg håber virkelig, at jeg kan gøre en forskel for syd- og sønderjyderne, siger han.

Han er dog stadig lidt påvirket af situationen.

- Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg er sindssygt taknemmelig for, at jeg ser ud til at få muligheden, siger han.

Han tilføjer, at han vil gå til opgaven med arbejdsomhed og ydmyghed.



Det er antallet af personlige stemmer, der afgør hvem, der vinder det konservative mandat. Niels Flemming Hansen har klokken 15:37 fået 26.703 stemmer. Den nærmeste konkurrent til mandatet er Marcus Knuth, som samme tidspunkt har 19.702 stemmer. Det fremgår af KMD's opgørelse.