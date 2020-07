Fire personer sigtet for at vise falske arbejdskontrakter ved grænsen

Tre mænd og en kvinde fra Moldova er ved Retten i Sønderborg blevet varetægtsfænglset - sigtet for at have fremvist falske arbejdskontrakter ved grænsen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

De fire personer, der alle er i trediverne, blev anholdt ved grænseovergangen i Frøslev onsdag klokken 11.25.

Her ankom de i en bus sammen med fem andre, der fik lov til at komme ind, oplyser Sabina Bjørn Vinther, der er anklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- De har alle fire forklaret i grundlovsforhøret , at de havde arbejdskontrakter, fordi de skulle herop og arbejde. Men vi tror ikke, de skulle herop og arbejde, og derfor har vi sigtet dem for dokumentfalsk, siger Sabina Bjørn Vinther.

To af personerne er varetægtsfængslet frem til 7. august, mens de to andre er varetægtsfængslet indtil 12. august.

Retten i Sønderborg forventer, at der kan blive afsagt dom inden for den næste måned.

Anholdelsen og sigtelserne kommer efter, at der i løbet af en uges tid er blevet anholdt en stribe personer for også at have fremvist falske arbejdskontrakter ved grænsen.

- Modus er det samme. Der hvor det er det samme, så er der taler om forskellige nationaliteter. Vi har ikke noget der får os til at tro, at de forskellige grupper kender hinanden. Men fremgangsmåden er i bund og grund den samme, siger Sabina Bjørn Vinther, anklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

På lidt over en uge er der dermed anholdt 18 personer med falske papirer, som skulle give de pågældende et anerkendelsesværdigt formål med indrejse i Danmark.