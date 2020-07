14 anholdt med falske arbejdskontrakter ved grænsen

Søndag blev fem bulgarer fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg.

De er sigtet for dokumentfalsk, da de medbragte falske arbejdskontrakter med et dansk pizzeria.

De fem var tre mænd og to kvinder – alle i trediverne.

De forklarede i retten, at de af en mellemmand var blevet lovet arbejde i Danmark, og at de ikke vidste, kontrakterne var falske. Den ene fortalte, at han ikke skulle arbejde, men bare køre de fire andre til Danmark. Han er blevet varetægtsfængslet i en uge, mens de øvrige er varetægtsfængslede i fire uger.



For nogle dage siden blev to andre bulgarer varetægtsfængslet i fire uger – også for at have fremvist falske ansættelseskontrakter.

Senere søndag anholdt Udlændingekontrolafdeling Vest så syv ukrainere. De var også i besiddelse af falske ansættelseskontrakter. De forventes fremstillet i grundlovsforhør mandag.



På en uge er der altså anholdt 14 personer med den type falske papirer.



- Det er noget helt nyt, at vi ser sådan et boom af falske arbejdskontrakter. Vi holder selvfølgelig fortsat i vores kontroller fokus på, om den tendens fortsætter, siger vicepolitiinspektør Allan Dalager fra UKA Vest.