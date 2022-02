Før det hele var officielt blev Mary spottet i Sønderjylland for første gang

Officielt præsenteret for sønderjyderne

Siden er kronprinsparret så blevet gift og forældre af flere omgange. Det er snart 18 år siden, at den dengang nygifte kronprinsesse Mary for første gang besøgte Syd- og Sønderjylland som kronprinsesse og hilste på en begejstret menneskemængde fra balkonen på Sønderborgs rådhus.

Siden da er det blevet til mange besøg her i landsdelen. Allerede et par måneder efter besøget i Sønderborg var kronprinsessen i Legoland for første gang, hvor hun sammen med sin mand indviede parkens nyeste model af Fredensborg Slot.

Og her ved fejringen af hendes 50 års fødselsdag stod Koldinghus så først for i rækken af arrangementer, der skal fejre kronprinsessen.

- Det er flot, at hun kommer og fejrer det her. Det er vi meget stolte over, sagde Bente Nicolaisen, der udklædt i renæssancedragt er frivillig på Koldinghus og var med under kronprinsessens åbning af udstillingen.