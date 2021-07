For første gang i over to uger falder det samlede smittetal i regionen

Senest er Bramming i Esbjerg Kommune blevet ramt af et smitteudbrud, der betød, at hele byen skulle testes. Over 20 personer blev testet positiv, og derfor følte kommunen sig nødsaget til at sende en sms til alle borgere med opfordring til at blive testet.

Fredag aften udtalte Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune til TV SYD, at udbruddet skyldes private fester.

- Jeg tror, der er nogen, der er begyndt at tage lidt let på det. Folk er begyndt at give hinanden hånden og give hinanden et knus og glemmer at holde den her afstand. Det er i hvert fald det, som det ser ud til, siger han.