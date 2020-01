Frikommuner på hylden

Forsøget med frikommuner blev indført for at give kommunerne mulighed for at prøve løsninger af, løsninger, der ikke overholder alle de mange regler, der gælder for kommunernes arbejde. Men det er altså slut nu - foreløbigt.

I Esbjerg er borgmester Jesper Frost Rasmussen, V, ked af det.

- Det er da ærgerligt, at vi ikke længere kan prøve grænser af for at finde løsninger, der kan gøre livet lettere for borgerne og lettere for kommunen, siger borgmesteren i dag til TV SYD.

I Aabenraa tager borgmester Thomas Andresen, V, det mere afslappet.

- Vi har lige haft det oppe at vende for nylig, og droppede at bruge ordningen for indeværende, fortæller Thomas Andresen.

Aabenraa har brugt frikommuneordningen til at gøre systemet med lægeerklæringer ved sygdom mere smidigt.

- Men det er ikke meget, vi har brugt det, fortæller Thomas Andresen.

Frikommuneordningen er et forsøg, der startede som en grim ælling og blev standset inden det blev en grim and. Allerede sidste år anbefalede Kommunernes Landsforening (KL) sine medlemmer at undlade at bruge ordningen. Formanden for KL, Århusborgmester Jacob Bundsgaard (S) siger, at bøvlet med at få projekter op at stå var for stort i forhold til det, kommunerne fik ud af det.

Det ændrer dog ikke på, at 13 kommuner har brugt tid på at ansøge om projekter i år. Men arbejdet er ikke spildt. Kommunerne kan få lov til at eksperimentere, blot hedder det ikke længere frikommune.