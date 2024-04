Gang i svingdørene i de syd- og sønderjyske daginstitutioner, men det kan have en forklaring

Karsten Bo Larsen nævner over for mediet, at ufaglært arbejdskraft i form af unge i sabbatår ikke nødvendigvis behøver at være et problem.

- Der er jo ikke nogen, der dør af, at en enkelt pædagog skifter job, eller at der indimellem kommer en gymnasieelev og afløser. Men hvis det bliver det bærende element i daginstitutionerne, kan det blive problematisk og få konsekvenser for kvaliteten, siger Karsten Bo Larsen til Avisen Danmark.