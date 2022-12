JV-chefredaktør: Sandsynligt med syd- og sønderjyske ministre

Velkendte navne fra Socialdemokratiet

Det bliver formentlig nordjyden Mette Frederiksen, der igen indtager Statsministeriet, og med sig som socialdemokratiske ministre ser Mads Sandemann tre muligheder for sig.

Tidligere indenrigsminister, Christian Rabjerg Madsen fra Kolding. Tidligere uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen fra Haderslev, og den i februar afgåede transportminister Benny Engelbrecht fra Gråsten.

Det er dog ikke sikkert, at alle tre kan sætte sig i en ministerbil efter torsdag, vurderer Mads Sandemann.

- Jeg er sikker på, at Syd- og Sønderjylland får én minister fra Socialdemokratiet, men det er svært at spå om. Der har været for få kvindelige ministre, så det faktum kan gå ud over, at en eller flere af de tre bliver minister i en ny regering. Dog tror jeg mindst én af de tre bliver det.