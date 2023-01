Kæmpe politiaktion: Flere anholdt for hvidvask af penge fra svindel mod ældre

Helt konkret er hvidvaskningen sket ved, at de mistænkte har overført penge eller har stillet deres bankkonto til rådighed for kriminelle bagmænd for dermed at gøre det sværere for politiet at finde frem til de egentlige bagmænd.

- Organiseret kontaktbedrageri mod ældre er en afstumpet form for kriminalitet. De såkaldte muldyr har udviklet sig til at blive et vigtigt led i de organiserede kriminelles bestræbelser på at hvidvaske de penge, som de har svindlet sig til, siger Torben Svarrer, der er ledende politiinspektør ved NSK.