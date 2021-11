Kofod nyder lokal opbakning: - Et seriøst og positivt kandidatur

- Det er selvfølgelig hele tiden et spørgsmål, om hun vælge DF til, hvilket jeg håber, at hun gør. Hvis hun ikke gør, så er Peter Kofod et godt bud, siger Kenneth Fredslund Petersen.

- Men det kræver jo, at der er opbakning til ham. Det kan jeg godt forestille mig, at der er, for han er ambitiøs og har et stort talent, men han er samtidigt også ung, siger Kenneth Fredslund Petersen.



Meget usikkerhed endnu

Morten Messerschmidt har for tiden en retssag kørende mod sig omkring svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Hvis han blive dømt i landsretten, som han gjorde i byretten, bliver han næppe formand. Og derfor har duoen flere scenarier oppe at vende.

- Uanset hvad der sker i landsretten, så skal vi have gode svar på, hvad vi gør, hvis Morten ikke kan varetage den opgave, som jeg håber medlemmerne vil give ham og mig. Hvis Morten ikke kan, så er jeg klar til at træde til, siger Peter Kofod.