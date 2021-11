Marie Krarup om formandsopgør i DF: - Jeg kan ikke støtte en dømt formand

Men ifølge afgående formand Kristian Thulesen Dahl kan det ikke lade sig gøre. Det er Marie Krarup enig i.

- Deres model er ikke gennemarbejdet, den holder ikke, så det kan ikke lade sig gøre. Jeg er bange for, at når han melder ud så tidligt, så skræmmer det Inger Støjberg væk fra at stille op, siger Krarup.

Messerschmidt er dømt i byretten og risikerer at blive dømt i landsretten, hvilket først afgøres efter formandsvalget i Dansk Folkeparti. Marie Krarup er skeptisk, når også Støjberg er et muligt bud.

- Det er vigtigt, at Inger Støjberg stiller op, for hun er den bedste kandidat. Det er vigtigt, at Inger Støjberg ved, at vi er mange, der meget gerne ser hende som formand.