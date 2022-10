Læs hele statsministerens tale fra Folketingets åbning

Deres Majestæt.

Deres Kongelige Højheder.

Folketingets formand.

Ærede medlemmer af Folketinget.

Alle jer, der ser med.

Jeg vil gerne fortælle en historie om tre mennesker.

Den ene. En pige. Der var så genert, at hun gemte sig for sine fætre og kusiner, når de var på besøg. Men som 12-årig skrev i sin dagbog, at nu ville hun ikke længere blive rød i hovedet, når fremmede talte til hende.

Den anden. En ung mand. Der mistede sine to første børn, kun syv uger og tre måneder gamle. Og på den mest barske måde erfarede, hvor uretfærdigt livet kan være. Men som holdt sammen med sin kone, fik en dejlig familie og som trods tragedien altid har evnet at være der for andre.

Den tredje. En dreng. Som stammede voldsomt, holdt sig for sig selv og blev drillet i skolen. Men som fik mere og mere selvtillid, da en pige i klassen tog ham i forsvar. Og som aldrig siden har været bange for at gå sine egne veje og mene noget andet end de fleste.

Tre historier. Om glæde og smerte. Sejre og nederlag. Håb og bekymringer.

Det kan være historier om hver enkelt af os. Og historier om en nation. Et folk.

Med viljestyrke. Og stolthed.

Om stærke fællesskaber.

Om de resultater, man kan nå. Hvis man arbejder for det. Er fælles om det.

Det dér særligt danske. Om ikke kun at klare sig på trods. Men nok så vigtigt: Om at klare sig i kraft af andre.

Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel. Så prøv at sove med en myg.

Men faktisk. Så handler historierne om tre af jer, der sidder i salen her i dag.

Kære formand. Jeg vil gerne bede om din tilladelse til for en kort bemærkning at henvende mig direkte.

Kære Marianne.

Du har fortalt, at du var så genert som barn. At du ikke turde fortælle din klasse, at du havde fødselsdag. Du havde ellers to poser flødebolsjer med.

Men i stedet for at dele dem ud. Så ventede du til, du havde fri. Du gik ned ad gangen som den sidste i klassen. Fandt en åben dør ind til et tomt omklædningsrum.

Der satte du dig ind. Og spiste alle flødebolsjerne selv.

”Man former selv sin tilværelse,” har du sagt. Og du tilføjede noget meget vigtigt: ”For hvert skridt man tager, bliver det lidt bedre”.

Kære Henrik.

Du har sagt, at sorgen over tabet af dine to piger har formet dit liv. Din måde at tænke og tackle tilværelsen på.

Senere fik du Jannick og Christina. Som du med rette er umådeligt stolt af, og som du vil bære, hvorhen det skal være.

Os, der kender dig. Vi ved, at du elsker din kone, Bente.

Selvom det vist ikke er det letteste for dig at sige. Du har – med dine egne ord – et besværligt forhold til ordet kærlighed.

Jeg citerer:

”Jeg tror kun, du har hørt mig bruge ordet kærlighed, hvis jeg har været pisket til det. For jeg synes, det er noget opreklameret pjat”.

Sådan sagde du i en samtalebog om det at være blevet en moden mand.

En bog, der også handler om det erotiske. Hvor du er citeret for noget, der er meget sigende for din tilgang til politik:

Nemlig: ”Heller ikke hvad angår seksuallivet, gider jeg tage eventuelle sorger på forskud”.

Kære Bertel.

Kun fire år gammel blev du indlagt på hospitalet med en sprængt blindtarm. Du lå på en stue sammen med 20 andre børn.

Du græd utrøsteligt. En oversygeplejerske så på dig og sagde strengt, at ”hvis du ikke holder op med at græde nu, så får du aldrig din mor at se igen.”

Du holdt op med at græde. Men da du kom hjem, var du begyndt at stamme.

Det gjorde indimellem din far utålmodig.

Men din mor sagde til dig. At hvis du ikke kan sige det, så må du synge det.

Du syntes vist, at det var en tåbelig ide. Men siden har du nu alligevel beriget os andre. Både med dine sange. Og din tale.

Der er altid en vej. Man skal bare finde sin egen. Det gjorde du.

Du er ikke meget for gruppearbejde. Ifølge dig, så svarer det til at dele hinandens uvidenhed.

Nogle vil måske mene, at jeg har det på samme måde.

Men i dit selskab, Bertel. Der vil jeg nu også tro, at de færreste er mere vidende end dig.

* * *

I dag åbner vi et nyt folketingsår.

Det sidste i denne valgperiode.

Og det sidste for fru Marianne Jelved, hr. Henrik Dam Kristensen og hr. Bertel Haarder.