Lavest antal smittede siden september

Der er fundet 280 nye smittetilfælde over de seneste syv dage i de 14 kommuner, som TV SYD dækker. Så lav har smitten ikke været siden den 19. september 2020.

Det viser lørdagens tal fra Statens Serum Institut.

Lavest er smitten i Sønderborg Kommune, hvor der er fundet ni smittede over de seneste syv dage. Incidenstallet er på 12,1. Det betyder, at der er 12,1 smittede personer per 100.000 indbyggere. Kommunen er skarp forfulgt af Haderslev, Tønder, og Aabenraa. Her er der fundet henholdsvis syv, fem og elleve nye smittede den seneste uges tid.



I toppen ligger Vejen Kommune med det højeste incidenstal på 60,9 blandt de 14 syd- og sønderjyske kommuner.

Lavt indlæggelsestal

Lørdag falder indlæggelsestallet med 12 personer til 99 i lørdagens opgørelse. Det betyder også, at der er under 100 coronapatienter fordelt på alle landets hospitalsafdelinger for første gang siden slutningen af september. Det skriver Ritzau.

Til sammenligning var der, da anden bølge toppede i januar, mellem 800-1000 indlagte.



Siden fredag er 437 personer bekræftet smittet med coronavirus på landsplan.

Vaccinationstal

Det går også fremad med vaccinationsplanerne i de 14 kommuner. Her topper Fanø Kommune listen. Her er 37 procent af borgerne færdigvaccinerede, mens 62,6 procent har fået første stik. På andenpladsen ligger Varden Kommune. Her er 27 procent færdigvaccinerede, og 51,2 procent har fået første stik.

På landsplan er der i alt 2.658.203 borgere, der har fået første stik. Det svarer til 45,5 procent af den danske befolkning. 25,2 procent er færdigvaccinerede.

Du kan se de kommunale tal her.