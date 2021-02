Lige køn leger bedst: Uge Sex er i gang

Som en del af Uge Sex har en arbejdsgruppe med ti folkeskoleelever sat sig for at udarbejde en hensigtserklæring, som skoler kan skrive under på, hvis de gerne vil gøre op med forskelsbehandling mellem kønnene.

Indtil videre har to skoler fra Langeland og Holbæk skrevet under på hensigtserklæringen, der blandt andet forpligter lærere og elever til ikke at bruge kønsdiskriminerende sprogbrug.