Mandagens smittetal: Billund indtager stadig national førsteplads

Billund topper

Billund Kommune har for anden dag i træk det højeste incidenstal i hele landet. Over de seneste syv dage har der været 305 sygdomstilfælde pr. 100.000 indbyggere. Billund Kommune er dog ikke lukket ned. Det skyldes, at en kommunal nedlukning sker ud fra et testjusteret incidenstal, og her ligger Billund på 200. Ved 250 lukkes kommunen automatisk ned.